Мы знали, что мы смертники — фермеры освобожденной год назад Гусаровки (сюжет)

Освобождение Гусаровки около года назад стало началом деоккупации от российских захватчиков всей Харьковщины. Жители села до сих пор с ужасом вспоминают, как обращались с ними оккупанты. Грабили, отбирали транспорт и имущество. В Гусаровке были и пытки, и расстрелы, и исчезновения местных. Корреспонденты МГ «Объектив» записали воспоминания очевидцев тех событий.

29 марта 2022 года ВСУ освободили село Гусаровка. Этот тактически важный населенный пункт, расположенный вблизи Балаклеи, россияне оккупировали едва ли не в первые дни войны. В село зашли две батальонно-тактические группы армии рф при поддержке подразделений российского спецназа.

Сергей Воробьев, главный зоотехник фермы в Гусаровке

Первое, что они сделали, БТРами разломали магазины. И в первую очередь начали грабить магазины. Потом зашло на ферму до тысячи человек. Это были и танкисты, и артиллеристы, и пехота. Сказали, что зашла такая бригада, что там одни головорезы. И их задача: где что видят — все тянут. Пробыли они на ферме до 7 марта.

Первая попытка освобождения Гусаровки была 8 марта прошлого года. В боях принимали участие бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Они пошли в наступление. Но противник преобладал в силе. Нашим пришлось отступить. Несмотря на это, ВСУ нанесли российским силам значительный ущерб.

Сергей Воробьев, главный зоотехник фермы в Гусаровке

То, что я видел, человек 200 убило сразу. Когда утром я зашел на ферму, мы первыми зашли: я, ветврач и еще один — нас сразу арестовали, под конвой. Забрали телефоны, документы, деньги. Все полностью, что у нас было, забрали.

Михаил работал в Гусаровке на птицекомплексе охранником. Рассказывает, что первые дни оккупанты к ним относились лояльно. Только забрали машину, но не издевались. Его и еще шестерых работников комплекса держали в плену в подвале. Но после первой попытки ВСУ отбить село для мужчин начался ад.

Михаил, охранник птицекомплекса

Но потом, когда их начали гасить, пошли раненые и убитые. Они нас сделали «наводчиками». Начали прессовать, избивать. Нас били, на голову мешки надели, раздели. Был март, холодно. Но нас таки раздели, связали руки, чтобы не могли передвигаться. И держали нас там в подвале.

Сергея и его товарищей с животноводческой фермы так же обвинили в том, что они передают ВСУ данные о позициях россиян. Но оккупантам стало не до допросов, когда их позиции обстреляли. Они готовились к перебазированию. Селян охраняли двое военных. Где-то в 15 часов 8 марта украинские войска вновь обстреляли место дислокации армии рф.

Сергей Воробьев, главный зоотехник фермы в Гусаровке

Украина начала их снова доставать, это было 8 марта. Один охранник выбежал посмотреть, что там. Его убило или ранило. Я не знаю, но видел, что он упал. А второй крикнул: «Сидеть, я сейчас вернусь». И тоже выскочил. Пока он его тащил, мы выскочили и спрятались.

После того как россияне пришли в себя, они начали искать пленников. К счастью, не нашли. Те просидели в укрытии до вечера и потом добрались до села. Главный зоотехник фермы уверен, что если бы украинские защитники не начали снова выбивать оккупантов с фермы — его расстреляли бы.

Сергей Воробьев, главный зоотехник фермы в Гусаровке

У них были казни после 17 часов. Потому что комендантский час и из дома никто не выходил. Мы знали, что мы смертники. Здесь даже разговора нет. И если бы не этот обстрел, тот, что был после 15 часов, мы бы, наверное, сегодня и не общались с вами.

Михаилу и его товарищам из птицекомплекса повезло гораздо меньше. Их пытали больше недели. После этого куда-то вывезли и бросили. Домой Михаил добирался четыре дня.

Михаил, охранник птицекомплекса

Нас целенаправленно прикладами били, куда попадали. Мне приклад прошел по лицу, но я успел отвернуться. Второй приклад ударил меня в плечо, выбили мне плечо и тогда начали еще бить ногами. Я им сразу сказал: «Лучше убейте сразу». Если вы такое думаете на меня — убейте меня здесь сразу и все.

Сельские специалисты, которые ухаживали за коровами, спаслись. Оккупанты использовали ферму в качестве базы, однако коров и не думали кормить. Тогда в дом одного из жителей Гусаровки пришли россияне и приказали еще нескольким парням с этой улицы пойти с ними.

Владимир, житель села Гусаровка

Пришли. Говорят, надо накормить скот. И вот наших пятеро ребят, Егорка — мой сын, пошли на ферму.

Через некоторое время родители 36-летнего мужчины начали волноваться. Сын уже должен был вернуться, но вместо него в своем дворе они вновь увидели незваных гостей.

Владимир, житель села Гусаровка

Два рашиста пришли, забрали телефоны и говорят: на проверку. И все, и больше мы ничего не видели и не знаем.

После того как украинские военные освободили село от оккупантов, Харьковская областная прокуратура сообщила о страшной находке в Гусаровке. Были обнаружены сожженные части тел трех замученных людей. Егора среди них не было. Прошел год, как исчез мужчина. До сих пор никакой информации об отце двоих детей нет.

Валентина, жительница села Гусаровка

Их шесть ушло. Один вернулся, а пятерых нет.

После освобождения Гусаровки харьковские полицейские нашли еще жертв российских военных. Среди них — замученный, с пулевым ранением и синяками на теле и лице, со связанными за спиной руками местный фельдшер. Еще местный житель рассказывает, как они нашли заминированное тело молодого парня со следами пыток.

Андрей Плахотя, житель села Гусаровка

Граната лежала под ним. Неразорвавшаяся. Они специально под него подложили. Вот здесь это было. Что-то в телефоне нашли — и сюда. Здесь или была камера пыток, или еще что-то. Когда его убили окончательно, там следы пыток такие… То есть они даже трупы минировали, но, слава Богу, не взорвалось.

Рассказы участников событий свидетельствуют о том, что в Гусаровке были такие же ужасные эпизоды российских военных преступлений, как и в Буче, Бородянке, Изюме и Волчанске.

Сергей Воробьев, главный зоотехник фермы в Гусаровке

Мы все пережили очень сильный страх, потому что знали, что с нами будет. Что тут думать? Уже сидишь и говоришь: «Хоть бы уже быстрее и хоть бы расстреляли». Это считается легкая смерть, видимо. Взяли, расстреляли и все, чтобы не издевались.

Для жителей села оккупация на всю жизнь запечатлеется в памяти убийствами, грабежами, разрушенными зданиями, исчезновением друзей и соседей. А преступления, которые совершила армия рф, будут расследоваться еще долгие годы.

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