На Харьковщине глава поселкового совета «сливал» врагу данные воинов ВСУ и АТО

СБУ разоблачила главу Чкаловской поселковой объединенной территориальной громады Чугуевского района, который пошел на сотрудничество с оккупантами и сдавал им данные украинских защитников.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, полученную информацию от председателя поселкового совета оккупанты использовали для похищения, пытки и проверки людей, которые негативно относились к РФ.

Кроме того, предатель предоставлял для проживания и обеспечил оккупантам беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям местных сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Он заправлял дизельным топливом танки и другую технику РФ, а также кормил русских военных в столовой Чкаловского лицея.

После деоккупации региона злоумышленник убежал в РФ, добавили в СБУ.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УКУ.