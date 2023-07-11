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На Харьковщине глава поселкового совета «сливал» врагу данные воинов ВСУ и АТО

Общество 15:00   11.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине глава поселкового совета «сливал» врагу данные воинов ВСУ и АТО Фото: Владислав Абдула

СБУ разоблачила главу Чкаловской поселковой объединенной территориальной громады Чугуевского района, который пошел на сотрудничество с оккупантами и сдавал им данные украинских защитников.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, полученную информацию от председателя поселкового совета оккупанты использовали для похищения, пытки и проверки людей, которые негативно относились к РФ.

Кроме того, предатель предоставлял для проживания и обеспечил оккупантам беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям местных сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Он заправлял дизельным топливом танки и другую технику РФ, а также кормил русских военных в столовой Чкаловского лицея.

После деоккупации региона злоумышленник убежал в РФ, добавили в СБУ.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 15:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила главу Чкаловской поселковой объединенной территориальной громады Чугуевского района, который пошел на сотрудничество с оккупантами и сдавал им данные украинских защитников.".