На Харьковщине глава поселкового совета «сливал» врагу данные воинов ВСУ и АТО
СБУ разоблачила главу Чкаловской поселковой объединенной территориальной громады Чугуевского района, который пошел на сотрудничество с оккупантами и сдавал им данные украинских защитников.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, полученную информацию от председателя поселкового совета оккупанты использовали для похищения, пытки и проверки людей, которые негативно относились к РФ.
Кроме того, предатель предоставлял для проживания и обеспечил оккупантам беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям местных сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Он заправлял дизельным топливом танки и другую технику РФ, а также кормил русских военных в столовой Чкаловского лицея.
После деоккупации региона злоумышленник убежал в РФ, добавили в СБУ.
Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила главу Чкаловской поселковой объединенной территориальной громады Чугуевского района, который пошел на сотрудничество с оккупантами и сдавал им данные украинских защитников.".