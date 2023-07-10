На Харьковщине выявили коллаборанта — специалиста по «быстрому реагированию»

О подозрении заочно сообщили предателю из Балаклеи на Харьковщине, который пытался стать у оккупантов «силовиком».

«Во время оккупации г. Балаклея Изюмского района местный житель добровольно вступил в должность «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Во время выполнения своих обязанностей коллаборант проводил опрос местных жителей, осуществлял незаконные задержания и допрос людей и поддерживал общественный порядок на закрепленном участке в городе».

Сейчас подозреваемого готовятся объявить в розыск.