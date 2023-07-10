На Харьковщине выявили коллаборанта — специалиста по «быстрому реагированию»
О подозрении заочно сообщили предателю из Балаклеи на Харьковщине, который пытался стать у оккупантов «силовиком».
«Во время оккупации г. Балаклея Изюмского района местный житель добровольно вступил в должность «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Во время выполнения своих обязанностей коллаборант проводил опрос местных жителей, осуществлял незаконные задержания и допрос людей и поддерживал общественный порядок на закрепленном участке в городе».
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Сейчас подозреваемого готовятся объявить в розыск.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении заочно сообщили предателю из Балаклеи на Харьковщине, который пытался стать у оккупантов «силовиком»".