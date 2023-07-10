Live
  • Понедельник 10.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

На Харьковщине выявили коллаборанта — специалиста по «быстрому реагированию»

Общество 11:58   10.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине выявили коллаборанта — специалиста по «быстрому реагированию»

О подозрении заочно сообщили предателю из Балаклеи на Харьковщине, который пытался стать у оккупантов «силовиком».

«Во время оккупации г. Балаклея Изюмского района местный житель добровольно вступил в должность «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Во время выполнения своих обязанностей коллаборант проводил опрос местных жителей, осуществлял незаконные задержания и допрос людей и поддерживал общественный порядок на закрепленном участке в городе».

Читайте также: Прятался в Харькове и продолжал работать на РФ: задержан предатель из Купянска

Сейчас подозреваемого готовятся объявить в розыск.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
10.07.2023
В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)
В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)
10.07.2023
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
09.07.2023

Новости по теме:

14:37
Пойманный в Харькове предатель сдавал координаты ВСУ и сядет за это на 15 лет
13:13
Прятался в Харькове и продолжал работать на РФ: задержан предатель из Купянска
15:51
Житель Харьковщины получил условный срок за «сексуальные действия» с девочками
15:30
Решил стать правоохранителем у оккупантов: будут судить предателя из Купянска
16:01
Шарий получил подозрение от СБУ за постановочные видео с допросов пленных ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине выявили коллаборанта — специалиста по «быстрому реагированию»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении заочно сообщили предателю из Балаклеи на Харьковщине, который пытался стать у оккупантов «силовиком»".