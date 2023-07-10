На Харківщині виявили колаборанта – спеціаліста зі “швидкого реагування”

Про підозру заочно повідомили зраднику з Балаклії на Харківщині, який намагався стати в окупантів “силовиком”.

“Під час окупації м. Балаклія Ізюмського району місцевий мешканець добровільно обійняв посаду “бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. – Під час виконання своїх “обов’язків” колаборант проводив опитування місцевих мешканців, здійснював незаконні затримання та допит людей і “підтримував громадський порядок» на закріпленій дільниці у місті”.

Наразі підозрюваного готуються оголосити в розшук.