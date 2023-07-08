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Сховався у Харкові й продовжував працювати на РФ: зрадника затримали

Суспільство 13:13   08.07.2023
Оксана Горун
Сховався у Харкові й продовжував працювати на РФ: зрадника затримали

Житель Куп’янська під час окупації працював на ворога, ставши “в.о. інспектора дорожньо-патрульної служби”. А після визволення Україною територій відправив родину до РФ і сам сховався у знайомих у Харкові.

Про підозру в колабораціонізмі 52-річному чоловікові повідомили заочно – ще у квітні. З того часу його розшукували – і знайшли.

Весь цей час чоловік ретельно переховувався від слідства у Харкові у квартирі знайомих. Він підтримував контакт з представниками рф через месенджер “телеграм”, де завуальовано передавав інформацію про ситуацію у Харкові. У телефоні колаборанта виявлено листування з представниками держави-агресора та проросійський контент“, — зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

У Харкові затримали зрадника з Куп'янська 2

Раніше в окупованому Куп’янську колаборант намагався будувати кар’єру “правоохоронця”.

“Колаборант обійняв посаду “в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”. Псевдопатрульний займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод“, – повідомили прокурори.

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До Харкова він виїхав після звільнення Куп’янська – за допомогою волонтерів. А дружину та сина відправив до РФ. 7 липня зрадника затримали у Харкові. Його відправили до СІЗО без визначення суми застави.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 13:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Куп’янська під час окупації працював на ворога, ставши “в.о. інспектора дорожньо-патрульної служби”. А після визволення Україною територій відправив родину до РФ і сам сховався у знайомих у Харкові".