Сховався у Харкові й продовжував працювати на РФ: зрадника затримали
Житель Куп’янська під час окупації працював на ворога, ставши “в.о. інспектора дорожньо-патрульної служби”. А після визволення Україною територій відправив родину до РФ і сам сховався у знайомих у Харкові.
Про підозру в колабораціонізмі 52-річному чоловікові повідомили заочно – ще у квітні. З того часу його розшукували – і знайшли.
“Весь цей час чоловік ретельно переховувався від слідства у Харкові у квартирі знайомих. Він підтримував контакт з представниками рф через месенджер “телеграм”, де завуальовано передавав інформацію про ситуацію у Харкові. У телефоні колаборанта виявлено листування з представниками держави-агресора та проросійський контент“, — зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Раніше в окупованому Куп’янську колаборант намагався будувати кар’єру “правоохоронця”.
“Колаборант обійняв посаду “в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”. Псевдопатрульний займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод“, – повідомили прокурори.
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До Харкова він виїхав після звільнення Куп’янська – за допомогою волонтерів. А дружину та сина відправив до РФ. 7 липня зрадника затримали у Харкові. Його відправили до СІЗО без визначення суми застави.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 13:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Куп’янська під час окупації працював на ворога, ставши “в.о. інспектора дорожньо-патрульної служби”. А після визволення Україною територій відправив родину до РФ і сам сховався у знайомих у Харкові".