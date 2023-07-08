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Прятался в Харькове и продолжал работать на РФ: задержан предатель из Купянска

Общество 13:13   08.07.2023
Оксана Горун
Прятался в Харькове и продолжал работать на РФ: задержан предатель из Купянска

Житель Купянска во время оккупации работал на врага, став «и.о. инспектора дорожно-патрульной службы». А после освобождения Украиной территорий отправил семью в РФ и сам спрятался у знакомых в Харькове.

О подозрении в коллаборационизме 52-летнему мужчине сообщили заочно — еще в апреле. С тех пор его разыскивали — и нашли.

«Все это время мужчина тщательно прятался от следствия в Харькове в квартире знакомых. Он поддерживал контакт с представителями рф через мессенджер telegram, где завуалированно передавал информацию о ситуации в Харькове. В телефоне коллаборанта обнаружена переписка с представителями государства-агрессора и пророссийский контент», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове задержали предателя из Купянска 2

Ранее в оккупированном Купянске коллаборант пытался строить карьеру «правоохранителя».

«Коллаборант вступил в должность «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Псевдопатрульный занимался проверкой документов на блокпостах и оформлением ДТП», — сообщили прокуроры.

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В Харьков он выехал после освобождения Купянска — с помощью волонтеров. А жену и сына отправил в РФ. 7 июля предателя задержали в Харькове. Его отправили в СИЗО без определения суммы залога.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 13:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Купянска во время оккупации работал на врага, став «и.о. инспектора дорожно-патрульной службы». А после освобождения Украиной территорий отправил семью в РФ и сам спрятался у знакомых в Харькове".