Прятался в Харькове и продолжал работать на РФ: задержан предатель из Купянска

Житель Купянска во время оккупации работал на врага, став «и.о. инспектора дорожно-патрульной службы». А после освобождения Украиной территорий отправил семью в РФ и сам спрятался у знакомых в Харькове.

О подозрении в коллаборационизме 52-летнему мужчине сообщили заочно — еще в апреле. С тех пор его разыскивали — и нашли.

«Все это время мужчина тщательно прятался от следствия в Харькове в квартире знакомых. Он поддерживал контакт с представителями рф через мессенджер telegram, где завуалированно передавал информацию о ситуации в Харькове. В телефоне коллаборанта обнаружена переписка с представителями государства-агрессора и пророссийский контент», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Ранее в оккупированном Купянске коллаборант пытался строить карьеру «правоохранителя».

«Коллаборант вступил в должность «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Псевдопатрульный занимался проверкой документов на блокпостах и оформлением ДТП», — сообщили прокуроры.

В Харьков он выехал после освобождения Купянска — с помощью волонтеров. А жену и сына отправил в РФ. 7 июля предателя задержали в Харькове. Его отправили в СИЗО без определения суммы залога.