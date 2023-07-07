Решил стать правоохранителем у оккупантов: будут судить предателя из Купянска

56-летний житель Купянска на Харьковщине после прихода российских захватчиков захотел стать правоохранителем и отправился на службу к врагу.

«По данным следствия, во время оккупации Купянска местный житель по собственной инициативе трудоустроился в так называемое «Управление внутренних ВГА Харьковской области». Он заключил трудовой договор с «председателем» оккупационной администрации и вступил в должность «полицейского взвода патрульной службы», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

С июля по сентябрь прошлого года коллаборант дежурил на подконтрольных ВС РФ блокпостах, а также охранял здание псевдоправоохранительного органа.

После деоккупации города предателя разоблачили украинские правоохранители.

Его обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Сейчас мужчина находится в СИЗО.