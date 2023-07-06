Был сисадмином у окупантов на Харьковщине — прокуратура разоблачила предателя
Во время оккупации Купянского района 32-летний житель села Шевченково добровольно сотрудничал с захватчиками, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Он вступил в должность «ы. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».
Мужчина выполнял функции сисадмина и занимался настройкой компьютерной техники, которой пользовались сотрудники псевдооргана власти.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 32-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).
Мужчина скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 13:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Купянского района 32-летний житель села Шевченково добровольно сотрудничал с захватчиками, сообщила Харьковская областная прокуратура.".