Был сисадмином у окупантов на Харьковщине — прокуратура разоблачила предателя

Во время оккупации Купянского района 32-летний житель села Шевченково добровольно сотрудничал с захватчиками, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Он вступил в должность «ы. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».

Мужчина выполнял функции сисадмина и занимался настройкой компьютерной техники, которой пользовались сотрудники псевдооргана власти.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 32-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Мужчина скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.