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Был сисадмином у окупантов на Харьковщине — прокуратура разоблачила предателя

Происшествия 13:30   06.07.2023
Оксана Якушко
Был сисадмином у окупантов на Харьковщине — прокуратура разоблачила предателя

Во время оккупации Купянского района 32-летний житель села Шевченково добровольно сотрудничал с захватчиками, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Он вступил в должность «ы. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений,  градостроительства и архитектуры Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района».

Мужчина выполнял функции сисадмина и занимался настройкой компьютерной техники, которой пользовались сотрудники псевдооргана власти.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 32-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Мужчина скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 13:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Купянского района 32-летний житель села Шевченково добровольно сотрудничал с захватчиками, сообщила Харьковская областная прокуратура.".