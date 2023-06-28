На Харьковщине поймали предателя, который помогал оккупантам с электроэнергией

На Харьковщине разоблачили коллаборанта, который помогал врагу подключаться к электрическим сетям и разрисовал стелу в цвета флага РФ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, злоумышленником оказался 48-летний мужчина, вступивший в должность «начальника Купянского РЭС Государственного предприятия «Харьковэнерго».

«По данным следствия, он по собственной инициативе пошел на сотрудничество с рашистами и проводил свою хозяйственную деятельность во взаимодействии с незаконной властью государства агрессора – так называемой военно-гражданской администрацией Купянского района Харьковской области», — отметили в СБУ.

Предатель принимал участие в заседаниях и служебных совещаниях оккупационной администрации, согласовывал с ними все свои действия и решения.

Он организовывал работу электрических сетей на оккупированной территории, а также помог с электричеством оккупационным властям и вооруженным подразделениям РФ.

Кроме этого, используя находящуюся на балансе предприятия технику, коллаборант помог оккупантам разрисовать стелу с названием города «Купянск» в цвета флага РФ.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Сейчас он находится в СИЗО.