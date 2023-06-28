На Харківщині піймали зрадника, який допомагав окупантам з електроенергією

На Харківщині викрили колаборанта, який допомагав ворогу підключатися до електричних мереж та розмалював стелу у кольори прапора РФ.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зловмисником виявився 48-річний чоловік, який обійняв посаду «начальника Купянского РЭС Государственного унитарного предприятия «Харьковэнерго».

«За даним слідства, він за власною ініціативою пішов на співпрацю з рашистами та проводив свою господарську діяльність у взаємодії з незаконною владою держави агресора – так званою «военно-гражданской администрацией Купянского района Харьковской области», – зазначили в СБУ.

Зрадник брав участь у засіданнях і службових нарадах окупаційної адміністрації, погоджував з ними всі свої дії та рішення.

Він організовував роботу електричних мереж на окупованій території, а також допоміг з електрикою окупаційній владі і збройним підрозділам РФ.

Крім цього, використовуючи техніку, яка перебувала на балансі підприємства, колаборант допоміг окупантам розмалювати стелу з назвою міста «Куп’янськ» у кольори прапору РФ.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО.