Житель Харківщини називав військових РФ героями, які борються із “нацизмом”

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про затримання чергового фаната “русского мира”.

“Викрили пропагандиста з Лозової, який писав в Однокласниках, що росія нібито не нападала на Україну. Заявляти, що збройна агресія країни-окупанта правомірна, він почав восени минулого року. У своїх постах повторював вигадки російської пропаганди про війну з “англо-саксами”, заперечував тимчасову окупацію українських територій. Військових ворожої армії називав героями, які борються з “нацизмом”, – описав діяльність “руськомирця” Болвінов.

За даними слідства, мешканець Лозової також поширював матеріали інших пропагандистів.

Йому вже повідомили про підозру щодо виправдання агресії РФ. За це чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.