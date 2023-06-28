Житель Харківщини називав військових РФ героями, які борються із “нацизмом”
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про затримання чергового фаната “русского мира”.
“Викрили пропагандиста з Лозової, який писав в Однокласниках, що росія нібито не нападала на Україну. Заявляти, що збройна агресія країни-окупанта правомірна, він почав восени минулого року. У своїх постах повторював вигадки російської пропаганди про війну з “англо-саксами”, заперечував тимчасову окупацію українських територій. Військових ворожої армії називав героями, які борються з “нацизмом”, – описав діяльність “руськомирця” Болвінов.
За даними слідства, мешканець Лозової також поширював матеріали інших пропагандистів.
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Йому вже повідомили про підозру щодо виправдання агресії РФ. За це чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про затримання чергового фаната “русского мира”".