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Житель Харківщини називав військових РФ героями, які борються із “нацизмом”

Суспільство 08:21   28.06.2023
Оксана Горун
Житель Харківщини називав військових РФ героями, які борються із “нацизмом”

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про затримання чергового фаната “русского мира”.

“Викрили пропагандиста з Лозової, який писав в Однокласниках, що росія нібито не нападала на Україну. Заявляти, що збройна агресія країни-окупанта правомірна, він почав восени минулого року. У своїх постах повторював вигадки російської пропаганди про війну з “англо-саксами”, заперечував тимчасову окупацію українських територій. Військових ворожої армії називав героями, які борються з “нацизмом”, – описав діяльність “руськомирця” Болвінов.

За даними слідства, мешканець Лозової також поширював матеріали інших пропагандистів.

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Йому вже повідомили про підозру щодо виправдання агресії РФ. За це чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про затримання чергового фаната “русского мира”".