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Житель Харьковщины называл военных РФ героями, борющимися с «нацизмом»

Общество 08:21   28.06.2023
Оксана Горун
Житель Харьковщины называл военных РФ героями, борющимися с «нацизмом» Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил о задержании очередного фаната «русского мира».

«Разоблачили пропагандиста из Лозовой, который писал в «Одноклассниках», что россия якобы не нападала на Украину. Заявлять, что вооруженная агрессия страны-оккупанта правомерна, он начал осенью прошлого года. В своих постах повторял выдумки российской пропаганды о войне с «англо-саксами», отрицал временную оккупацию украинских территорий. Военных вражеской армии называл героями, борющимися с «нацизмом», — описал деятельность «русскомирца» Болвинов.

По данным следствия, житель Лозовой также распространял материалы других пропагандистов.

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Ему уже сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ. За это мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 08:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил о задержании очередного фаната «русского мира»".