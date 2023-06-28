Житель Харьковщины называл военных РФ героями, борющимися с «нацизмом»
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил о задержании очередного фаната «русского мира».
«Разоблачили пропагандиста из Лозовой, который писал в «Одноклассниках», что россия якобы не нападала на Украину. Заявлять, что вооруженная агрессия страны-оккупанта правомерна, он начал осенью прошлого года. В своих постах повторял выдумки российской пропаганды о войне с «англо-саксами», отрицал временную оккупацию украинских территорий. Военных вражеской армии называл героями, борющимися с «нацизмом», — описал деятельность «русскомирца» Болвинов.
По данным следствия, житель Лозовой также распространял материалы других пропагандистов.
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Ему уже сообщили о подозрении в оправдании агрессии РФ. За это мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил о задержании очередного фаната «русского мира»".