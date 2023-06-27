Благословлял оккупантов на убийства: в Гоптовке разоблачили священника УПЦ МП

46-летний житель приграничного села Гоптовка в Харьковской области, клирик УПЦ ПМ благословлял россиян на убийства и публично поддерживал действия РФ.

По данным пресс-секретаря УСБУ Владислава Абдулы, во время оккупации региона злоумышленник записывал видео, где активно агитировал за «русский мир», оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, героизировал российскую армию и благословлял ее на убийства, насилия и грабежи.

В дальнейшем российские Telegram-каналы использовали его видеозаписи для очередных пропагандистских вбросов.

Однако, когда началось контрнаступление ВСУ в Харьковской области, клирик сбежал вместе с российскими войсками, добавили в СБУ.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УКУ (изготовление материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).