Священника Харьковской епархии УПЦ будут судить за комментарии в Telegram

Перед судом предстанет священнослужитель одной из религиозных общин Харьковской епархии Украинской православной церкви. Клирика обвиняют в распространении антиукраинских нарративов, призывах к свержению государственного строя и публичном унижении украинцев.

В течение 2022–2025 годов священник писал комментарии в пророссийских Telegram-каналах — утверждал, что «Харьков всегда был, есть и будет русским городом», открыто восхищался ФСБ РФ и восхвалял воздушные атаки на Харьков, сообщают в областной прокуратуре.

В ходе обысков в религиозном сооружении, где проживал клирик, правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами. Мужчину задержали и взяли под стражу.

Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Священнику инкриминируют нарушение сразу нескольких статей УКУ:

ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти);

ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 (повторное изготовление и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины).

В прокуратуре отметили, что обвиняемый искренне раскаялся. Вынесения приговора суда он будет ожидать под стражей.

Как сообщала МГ «Объектив», на Харьковщине задержали троих военных. Следствие считает, что они незаконно торговали вооружением, боеприпасами и взрывчатыми веществами.