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Священника Харьковской епархии УПЦ будут судить за комментарии в Telegram

Общество 17:27   06.07.2026
Елена Нагорная
Священника Харьковской епархии УПЦ будут судить за комментарии в Telegram

Перед судом предстанет священнослужитель одной из религиозных общин Харьковской епархии Украинской православной церкви. Клирика обвиняют в распространении антиукраинских нарративов, призывах к свержению государственного строя и публичном унижении украинцев.

В течение 2022–2025 годов священник писал комментарии в пророссийских Telegram-каналах — утверждал, что «Харьков всегда был, есть и будет русским городом», открыто восхищался ФСБ РФ и восхвалял воздушные атаки на Харьков, сообщают в областной прокуратуре.

В ходе обысков в религиозном сооружении, где проживал клирик, правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами. Мужчину задержали и взяли под стражу.

Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Священнику инкриминируют нарушение сразу нескольких статей УКУ:

  • ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти);

  • ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 (повторное изготовление и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины);

  • ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины).

В прокуратуре отметили, что обвиняемый искренне раскаялся. Вынесения приговора суда он будет ожидать под стражей.

Как сообщала МГ «Объектив», на Харьковщине задержали троих военных. Следствие считает, что они незаконно торговали вооружением, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 17:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед судом предстанет священнослужитель одной из религиозных общин Харьковской епархии Украинской православной церкви. Клирика обвиняют в распространении антиукраинских нарративов, призывах…".