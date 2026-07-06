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Священника Харківської єпархії УПЦ судитимуть за коментарі в телеграм-каналах

Суспільство 17:27   06.07.2026
Олена Нагорна
Священника Харківської єпархії УПЦ судитимуть за коментарі в телеграм-каналах

Перед судом постане священнослужитель однієї з релігійних громад Харківської єпархії Української православної церкви. Клірика звинувачують у поширенні антиукраїнських наративів, закликах до повалення державного ладу та публічного приниження українців.

Протягом 2022–2025 років священник писав коментарі у проросійських телеграм-каналах – стверджував, що «Харьков всегда был, есть и будет русским городом», відкрито захоплювався ФСБ РФ та вихваляв повітряні атаки на Харків, повідомляють в обласній прокуратурі.

Під час обшуків у релігійній споруді, де мешкав клірик, правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами. Чоловіка затримали та взяли під варту.

Прокурори вже направили до суду обвинувальний акт. Священнику інкримінують порушення одразу кількох статей ККУ:

  • ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті);
  • ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 (повторне виготовлення та поширення матеріалів із виправдовуванням збройної агресії РФ проти України);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України).

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений щиро розкаявся. На вирок суду він очікуватиме під вартою.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на Харківщині затримали трьох військових. Слідство вважає, що вони незаконно торгували озброєнням, боєприпасами та вибуховими речовинами.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 17:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед судом постане священнослужитель однієї з релігійних громад Харківської єпархії Української православної церкви.".