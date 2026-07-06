Як працюють АЗС під час тривог, чи є дефіцит палива у Харкові – Терехов
Дефіциту палива та ажіотажу на АЗС у Харкові немає, констатував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
«Пальне є, працюють АЗС. Так, дуже багато було АЗС пошкоджено і минулого тижня, і сьогодні ще один випадок. Але ажіотажу немає. Працюють АЗС. Так, вони працюють згідно з тим регламентом, які є. Так, коли лунає повітряна тривога, вони припиняють свою роботу. Сьогодні це цілком виправдано», – сказав міський голова.
Також він повідомив, що влада надала рекомендації щодо додаткових заходів безпеки.
«Ми неодноразово спілкувалися з власниками мереж, є певні розробки щодо захисту станцій, і деякі АЗС їх уже впроваджують. Крім того, ми дослухаємося до військових, щоб вони дали чіткий алгоритм як робити, щоб унеможливити пошкодження АЗС», – зазначив Терехов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»