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Як працюють АЗС під час тривог, чи є дефіцит палива у Харкові – Терехов

Записано 12:57   06.07.2026
Вікторія Яковенко
Як працюють АЗС під час тривог, чи є дефіцит палива у Харкові – Терехов

Дефіциту палива та ажіотажу на АЗС у Харкові немає, констатував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Пальне є, працюють АЗС. Так, дуже багато було АЗС пошкоджено і минулого тижня, і сьогодні ще один випадок. Але ажіотажу немає. Працюють АЗС. Так, вони працюють згідно з тим регламентом, які є. Так, коли лунає повітряна тривога, вони припиняють свою роботу. Сьогодні це цілком виправдано», – сказав міський голова.

Також він повідомив, що влада надала рекомендації щодо додаткових заходів безпеки.

«Ми неодноразово спілкувалися з власниками мереж, є певні розробки щодо захисту станцій, і деякі АЗС їх уже впроваджують. Крім того, ми дослухаємося до військових, щоб вони дали чіткий алгоритм як робити, щоб унеможливити пошкодження АЗС», – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 12:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефіциту палива та ажіотажу на АЗС у Харкові немає, констатував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".