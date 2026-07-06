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«Переплутав ніж з окулярами»: вирок харків’янину, який ледь не вбив підлітка

Суспільство 14:39   06.07.2026
Вікторія Яковенко
«Переплутав ніж з окулярами»: вирок харків’янину, який ледь не вбив підлітка Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові винесли вирок 43-річному чоловіку, неодноразово судимому за злочини проти власності, який встромив ножа у шию неповнолітньому під час конфлікту з його батьком.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: наприкінці грудня 2023 року фігурант прийшов до квартири чоловіка, намагаючись розшукати спільну знайому, яку підозрював у крадіжці своїх речей. Коли власник відчинив двері, між ними виникла сварка, яка швидко переросла у бійку.

«Почувши галас, із квартири вибіг 16-річний син господаря, який спробував заступитися за батька та розійняти чоловіків. У цей момент нападник, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, дістав з кишені ніж і наніс ним удар хлопцю в шию», – додали правоохоронці.

Бійка припинилася. Пораненого підлітка шпиталізували та прооперували.

«Судово-медичні експерти констатували, що ніж пройшов у лічених міліметрах від життєво важливого судинно-нервового пучка, і життя хлопцю врятувало лише диво», – зазначили у прокуратурі.

У суді фігурант вину не визнав. Він сказав, що переплутав ніж із власними окулярами, які нібито впали під час бійки, а підліток натрапив на лезо сам. Наполягав, що його дії слід кваліфікувати як хуліганство, повідомили правоохоронці.

Суд визнав його винним у закінченому замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ). Чоловік проведе у в’язниці 10 років.

Нагадаємо, раніше підозру правоохоронці вручили жителю Харківщини, який, за даними слідства, жорстоко вбив свого знайомого в полі. За даними обласної прокуратури, тіло вбитого дев’ять днів лежало у безлюдній місцевості. Його виявили випадкові перехожі, які йшли повз на рибалку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 14:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові винесли вирок 43-річному чоловіку, неодноразово судимому за злочини проти власності, який встромив ножа у шию неповнолітньому під час конфлікту з його батьком.".