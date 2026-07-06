«Последний из крупнейших производителей бензина в РФ»: СОУ поразили Омский НПЗ

Сегодня, 6 июля, подразделения ССО ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится на расстоянии почти 2500 км от госграницы Украины, подтверждает Генштаб.

«Это последний из 11-ти крупнейших производителей бензина в рф, который поразили украинские воины. Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф (более 21 млн тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра горючего, смазочных масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в рф (около 99%), — отметили в Генштабе.

Там добавили, что этот завод задействован в обеспечении армии РФ.

«На территории зафиксировано попадание с последующим пожаром, степень повреждений уточняется. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год», — рассказали в Генштабе.

Напомним, нехватка топлива в РФ отражается и на поле боя, фиксировали эксперты Института изучения войны (ISW). Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 30 июня сообщал, что россияне испытывают дефицит топлива в прифронтовых районах Харьковской и Сумской областей.