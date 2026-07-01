Почти два десятка российских атак было за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Харьковщине Генштаб ВСУ зафиксировал 17 атак военных РФ.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Малой Волчьей, Хатнего, Зарубинки, Шевяковки и в районе Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Артельного.

На Купянском направлении военные РФ пять раз атаковали в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Ковшаровки.

Потери РФ в Украине за сутки составили 1210 человек. Также обезврежены два танка, пять боевых бронированных машин, 71 артиллерийская система, две реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, пять наземных робототехнических комплексов, 1891 беспилотный летательный аппарат, 395 единиц автомобильной и единица специальной техники.

Как сообщала МГ «Объектив», за прошедшие сутки россияне обстреляли 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего пострадали 15 мирных жителей, а также была существенно повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и АЗС.