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Майже два десятки російських атак було за добу на Харківщині — Генштаб ЗСУ

Фронт 09:24   01.07.2026
Олена Нагорна
Майже два десятки російських атак було за добу на Харківщині — Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на Харківщині Генштаб ЗСУ зафіксував 17 атак військових РФ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів атакував позиції українських підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного.

На Куп’янському напрямку військові РФ п’ять разів атакували в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки.

Втрати РФ в Україні за добу склали 1210 осіб. Також знешкоджено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, п’ять наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, минулої доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів Харківщини, внаслідок чого постраждали 15 мирних жителів, а також суттєво пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та АЗС.

Читайте також: Проникнення та спроби зв’язати СОУ на півночі від Харкова: ISW – про атаки РФ

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 09:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині Генштаб ЗСУ зафіксував 17 атак військових РФ.".