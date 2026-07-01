Доба на Харківщині: військові РФ продовжили гатити по АЗС і руйнувати будинки

Минулої доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів Харківщини, внаслідок чого постраждали 15 мирних жителів, а також суттєво пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та АЗС.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, військові РФ застосували одну ракету, один КАБ, 20 БпЛА типу «Молния», вісім FPV-дронів та ще 18 безпілотників, тип яких встановлюється.

У місті Богодухів постраждали вісім громадян — чоловіки віком 52, 73 роки, двоє 33-річних, а також жінки 37, 71, 64 та 57 років. У селі Максимівка Богодухівської громади зазнали поранень троє чоловіків віком 47, 19 і 20 років, у селі Вільшани Солоницівської громади постраждали 61-річний чоловік і 31-річна жінка, а в селі Руська Лозова Дергачівської громади зазнав поранень 61-річний чоловік. Крім того, у селі Артемівка Печенізької громади 73-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Пошкоджено та зруйновано цивільні об’єкти:

Богодухівський район: у селі Івано-Шийчине пошкоджено приватний будинок; у Максимівці — АЗС та автомобіль; у Богодухові — АЗС, два багатоквартирні та один приватний будинок, п’ять автомобілів, трактор, склад і магазин; у Писарівці — приватний будинок.

Куп’янський район: у селі Стецьківка пошкоджено автомобіль, у Малому Бурлуці — приватні будинки.

Ізюмський район: в Ізюмі пошкоджено приватний будинок.

Харківський район: у селищі Сталине пошкоджено приватний будинок та автомобіль; у Руській Лозовій — автомобіль; у Вільшанах — АЗС, два магазини та автомобіль; у Сороківці — приватний будинок, автомобіль та електромережі.

Чугуївський район: у селі Бакшеївка пошкоджено приватний будинок, у Старому Салтові — автомобіль, у Мосьпановому — господарчі споруди.

Як повідомили в обласній прокуратурі, 1 липня близько 05:30 російський безпілотник атакував приватний сектор у селі Цапівка Богодухівського району. Там дістали поранень дві жінки. Цієї ж ночі, орієнтовно о 03:20, БпЛА вдарив по місту Богодухів. Пошкоджено приватний будинок. Поранено 57-річну жінку. Крім того, 30 червня приблизно о 23:45 БпЛА «Молния» атакував вантажівку у селищі Максимівка Богодухівського району. Троє чоловіків отримали поранення.

Також вдень 30 червня противник завдав удару безпілотником по території АЗС в селі Вільшани. Двоє працівників звернулися по медичну допомогу.