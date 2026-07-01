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Сутки на Харьковщине: военные РФ продолжили бить по АЗС и рушить дома

Происшествия 09:02   01.07.2026
Елена Нагорная
Сутки на Харьковщине: военные РФ продолжили бить по АЗС и рушить дома

За прошедшие сутки россияне обстреляли 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего пострадали 15 мирных жителей, а также была существенно повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и АЗС.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, военные РФ применили одну ракету, один КАБ, 20 БпЛА типа «Молния», восемь FPV-дронов и еще 18 беспилотников, тип которых устанавливается.

В городе Богодухов пострадали восемь граждан — мужчины в возрасте 52, 73 лет, двое 33-летних, а также женщины 37, 71, 64 и 57 лет. В селе Максимовка Богодуховской громады получили ранения трое мужчин в возрасте 47, 19 и 20 лет, в селе Ольшаны Солоницевской громады пострадали 61-летний мужчина и 31-летняя женщина, а в селе Русская Лозовая Дергачевской громады получил ранения 61-летний мужчина. Кроме того, в селе Артемовка Печенежской громады 73-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс.

Повреждены и разрушены гражданские объекты:

Богодуховский район: в селе Ивано-Шийчино поврежден частный дом; в Максимовке — АЗС и автомобиль; в Богодухове — АЗС, два многоквартирных и один частный дом, пять автомобилей, трактор, склад и магазин; в Писаревке — частный дом.
Купянский район: в селе Стецковка поврежден автомобиль, в Малом Бурлуке — жилые дома.
Изюмский район: в Изюме поврежден частный дом.
Харьковский район: в поселке Сталино повреждены частный дом и автомобиль; в Русской Лозовой — автомобиль; в Ольшанах — АЗС, два магазина и автомобиль; в Сороковке — частный дом, автомобиль и электросети.
Чугуевский район: в селе Бакшеевка поврежден частный дом, в Старом Салтове — автомобиль, в Мосьпаново — хозяйственные постройки.

Как сообщили в областной прокуратуре, 1 июля около 05:30 российский беспилотник атаковал частный сектор в селе Цаповка Богодуховского района. Там получили ранения две женщины. Этой же ночью, ориентировочно в 03:20, БпЛА ударил по городу Богодухов. Поврежден частный жилой дом. Ранена 57-летняя женщина. Кроме того, 30 июня примерно в 23:45 БпЛА «Молния» атаковал грузовик в поселке Максимовка Богодуховского района. Трое мужчин получили ранения.

Также днем 30 июня противник нанес удар беспилотником по территории автозаправочной станции в селе Ольшаны. Двое работников АЗС обратились за медицинской помощью.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 09:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне обстреляли 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего пострадали 15 мирных жителей.".