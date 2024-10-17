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«На поле акцент не делаем»: метро Харькова ищет рабочих в связи с мобилизацией

Общество 17:43   17.10.2024
Елена Нагорная
«На поле акцент не делаем»: метро Харькова ищет рабочих в связи с мобилизацией

КП «Харьковский метрополитен» нуждается в рабочих и предлагает зарплаты до 18 тысяч гривен. Предложения предприятие представило на ярмарке вакансий, которая на этой неделе проходит в подземке.

Как рассказала МГ «Объектив» начальница отдела кадров метрополитена Ольга Паршина, цель — доукомплектовать определенные подразделения и создать кадровый резерв, потому что людей мобилизируют. Предприятие может бронировать до 50% сотрудников.

«Есть те работники, которые сами изъявили желание защищать родину, есть те, кого призвали. Сейчас Украину защищает более 120 человек. Это инженеры, электромеханики, машинисты электропоезда, слесари… То есть разные профессии. Согласно законодательству, за всеми работниками, которые были мобилизированы или призваны во время мобилизации на военную службу, сохраняется рабочее место. На время их отсутствия мы нанимаем временно сотрудников. Именно для этого нам и нужен резерв», — пояснила Паршина.

Она отметила, что на поле акцент не делают — не только мужчины, но и женщины могут претендовать на рабочие вакансии, если соответствуют необходимым квалификационным требованиям.

«У нас есть женщины электромонтеры, электромеханики. Также у нас есть машинистка электропоезда. То есть, мы рады всем. Машинистов электропоездов метрополитена готовим в своей технической школе. Все желающие могут записываться на курсы независимо от пола и образования. Набор идет постоянно», — добавила начальница отдела кадров метрополитена.

Сейчас предприятию нужны:

— слесари различных направлений (3, 4, 5, 6 разряды) — зарплата до 18 тысяч гривен;
— электрогазосварщик, аккумуляторщик, фрезеровщик, термист (4, 5 разряды) — зарплата до 15,5 тысяч гривен;
— электромеханик — зарплата до 17,5 тысяч гривен;
— электромонтер (5, 6 разряды) — зарплата до 16150 гривен;
— монтер пути (3, 4, 5 разряды) — зарплата до 16550 гривен;
— тоннельный рабочий (3, 4, 5 разряды) — зарплата до 17100 гривен;
— маляр, облицовщик-плиточник (4, 5, 6 разряды) — зарплата до 15 тысяч гривен.

Читайте также: Ярмарка вакансий в Харькове стартовала: кто и в какие дни предлагает работу

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» нуждается в рабочих и предлагает зарплаты до 18 тысяч гривен".