“На статі акцент не робимо”: метро Харкова шукає робітників через мобілізацію
КП “Харківський метрополітен” потребує робітників та пропонує зарплати до 18 тисяч гривень. Пропозиції підприємство представило на ярмарку вакансій, який цього тижня відбувається у підземці.
Як розповіла МГ «Об’єктив» начальниця відділу кадрів метрополітену Ольга Паршина, мета – доукомплектувати певні підрозділи та створити кадровий резерв, бо людей мобілізують. Підприємство може бронювати до 50% працівників.
“Є ті працівники, які самі виявили бажання захищати батьківщину, є ті, кого призвали. Зараз Україну боронять понад 120 осіб. Це інженери, електромеханіки, машиністи електропоїзда, слюсарі, тобто різні професії. Згідно з законодавством, за всіма працівниками, які були мобілізовані або призвані під час мобілізації на військову службу, зберігається робоче місце. На час їхньої відсутності ми винаймаємо тимчасово працівників. Саме для цього нам і потрібен резерв”, – пояснила Паршина.
Вона зазначила, що на статі акценту не роблять – не лише чоловіки, а й жінки можуть претендувати на робітничі вакансії, якщо відповідають необхідним кваліфікаційним вимогам.
“У нас є жінки електромонтери, електромеханіки. Також у нас є машиністка електропоїзда. Тобто, ми раді усім. Машиністів електропоїздів метрополітену готуємо у своїй технічній школі. Усі охочі можуть записуватися на курси незалежно від статі та освіти. Набір йде постійно», — додала начальниця відділу кадрів метрополітену.
Наразі підприємству потрібні:
– слюсарі різних напрямків (3, 4, 5, 6 розряди) – зарплата до 18 тисяч гривень;
– електрогазозварник, акумуляторник, фрезерувальник, терміст (4, 5 розряди) – зарплата до 15,5 тисяч гривень;
– електромеханік – зарплата до 17,5 тисяч гривень;
– електромонтер (5, 6 розряди) – зарплата до 16150 гривень;
– монтер колії (3, 4, 5 розряди) – зарплата до 16550 гривень;
– тунельний робітник (3, 4, 5 розряди) – зарплата до 17100 гривень;
– маляр, лицювальник-плиточник (4, 5, 6 розряди) – зарплата до 15 тисяч гривень.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківський метрополітен” потребує робітників та пропонує зарплати до 18 тисяч гривень".