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«Смерти украинцев – издержки войны» — харьковчанин в спортклубе поддерживал РФ

Общество 13:14   27.06.2023
Виктория Яковенко
«Смерти украинцев – издержки войны» — харьковчанин в спортклубе поддерживал РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

56-летнему харьковчанину, публично поддерживавшему действия РФ и называвшему смерти украинцев «издержки войны», сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина во время тренировки в спортклубе вступил в словесную перепалку с другими посетителями из-за политических взглядов.

Харьковчанин начал говорить, что «Крым принадлежат России» и мечтает, чтобы как можно скорее произошло полное «освобождение Украины».

На этом коллаборант не остановился. Он добавил, что смерти украинцев – это «издержки войны», отметили в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 13:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летнему харьковчанину, публично поддерживавшему действия РФ и называвшему смерти украинцев «издержки войны», сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.".