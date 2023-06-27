«Смерти украинцев – издержки войны» — харьковчанин в спортклубе поддерживал РФ
Фото: Харьковская областная прокуратура
56-летнему харьковчанину, публично поддерживавшему действия РФ и называвшему смерти украинцев «издержки войны», сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина во время тренировки в спортклубе вступил в словесную перепалку с другими посетителями из-за политических взглядов.
Харьковчанин начал говорить, что «Крым принадлежат России» и мечтает, чтобы как можно скорее произошло полное «освобождение Украины».
На этом коллаборант не остановился. Он добавил, что смерти украинцев – это «издержки войны», отметили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летнему харьковчанину, публично поддерживавшему действия РФ и называвшему смерти украинцев «издержки войны», сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.".