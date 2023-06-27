«Смерти украинцев – издержки войны» — харьковчанин в спортклубе поддерживал РФ

56-летнему харьковчанину, публично поддерживавшему действия РФ и называвшему смерти украинцев «издержки войны», сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина во время тренировки в спортклубе вступил в словесную перепалку с другими посетителями из-за политических взглядов.

Харьковчанин начал говорить, что «Крым принадлежат России» и мечтает, чтобы как можно скорее произошло полное «освобождение Украины».

На этом коллаборант не остановился. Он добавил, что смерти украинцев – это «издержки войны», отметили в прокуратуре.