Раздавал жителям по 10 тыс российских рублей: на Купянщине поймали предателя
В Харькове будут судить коллаборанта из поселка Двуречная, который хотел построить карьеру в оккупационной администрации.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 47-летний местный житель решил построить карьеру в оккупационной администрации. Мужчина добровольно вступил в должность «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области».
«Обвиняемый занимался решением социально-бытовых вопросов жителей села Каменка, давал распоряжение по благоустройству населенного пункта, организовывал выдачу местному населению дров, а также денежных средств в размере 10 тыс. российских рублей под видом гуманитарной помощи от государства-агрессорки», — отметили в прокуратуре.
После деоккупации коллаборант пытался избежать ответственности и скрывался от правоохранителей, однако его задержали.
Мужчину обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить коллаборанта из поселка Двуречная, который хотел построить карьеру в оккупационной администрации.".