Раздавал жителям по 10 тыс российских рублей: на Купянщине поймали предателя

В Харькове будут судить коллаборанта из поселка Двуречная, который хотел построить карьеру в оккупационной администрации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 47-летний местный житель решил построить карьеру в оккупационной администрации. Мужчина добровольно вступил в должность «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области».

«Обвиняемый занимался решением социально-бытовых вопросов жителей села Каменка, давал распоряжение по благоустройству населенного пункта, организовывал выдачу местному населению дров, а также денежных средств в размере 10 тыс. российских рублей под видом гуманитарной помощи от государства-агрессорки», — отметили в прокуратуре.

После деоккупации коллаборант пытался избежать ответственности и скрывался от правоохранителей, однако его задержали.

Мужчину обвиняют по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.