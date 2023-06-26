Депутат сельсовета на Изюмщине помогал оккупантам создавать «позитивный имидж»
Фото: Харьковская областная прокуратура
Депутата Оскольского сельского совета Изюмского района Харьковской области VIII созыва подозревают в коллаборационизме.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина находился в Изюме, когда город захватили военные РФ. Депутат добровольно вступил в должность «заместителя председателя Временной администрации города Изюма и Изюмского района».
Депутат контролировал работу всех коммунальных предприятий Изюмщины и занимался вопросами восстановления инфраструктуры для создания положительного имиджа «новой власти».
Ему заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Сейчас решается вопрос, чтобы объявить подозреваемого в розыск.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутата Оскольского сельского совета Изюмского района Харьковской области VIII созыва подозревают в коллаборационизме.".