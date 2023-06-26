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Депутат сільради на Ізюмщині допомагав окупантам створювати «позитивний імідж»

Суспільство 12:34   26.06.2023
Вікторія Яковенко
Депутат сільради на Ізюмщині допомагав окупантам створювати «позитивний імідж» Фото: Харківська обласна прокуратура

Депутата Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання підозрюють у колабораціонізмі.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік перебував в Ізюмі, коли місто захопили військові РФ. Депутат добровільно обійняв посаду «заступника голови Тимчасової адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району».

«Посадовець» контролював роботу усіх комунальних підприємств Ізюмщини та займався питаннями відновлення інфраструктури для створення позитивного іміджу «нової влади».

Йому заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 12:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутата Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання підозрюють у колабораціонізмі.".