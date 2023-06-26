Депутат сільради на Ізюмщині допомагав окупантам створювати «позитивний імідж»

Депутата Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання підозрюють у колабораціонізмі.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік перебував в Ізюмі, коли місто захопили військові РФ. Депутат добровільно обійняв посаду «заступника голови Тимчасової адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району».

«Посадовець» контролював роботу усіх комунальних підприємств Ізюмщини та займався питаннями відновлення інфраструктури для створення позитивного іміджу «нової влади».

Йому заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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