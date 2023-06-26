Зрадниця з Пенсійного фонду Ізюма виступила проти бунту Пригожина

“Усі харків’яни підтримують дії Путіна на припинення цих заколотів”, – заявила на відео, яке поширилося в російських пабліках, колишня начальниця управління Пенсійного фонду України в Ізюмі Галина Завалішина.

Епізод дивної заяви зрадниці опублікував віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

“Усі ми знаходилися і жили свого часу в Україні та бачили, до чого призводять дані військові перевороти (жодного військового перевороту в Україні за часів незалежності не було – Ред.). Не хотілося б цього бачити на території Росії. Усі харків’яни підтримують дії президента Володимир Володимирича Путіна на припинення цих заколотів”, — зробила заяву зрадниця.

Роспропаганда представила жінку в кадрі як “переселенку з Харківської області Галину”. Проте Мацокін уточнив нюанси її яскравої біографії.

“Ні, це не просто “жітельница” Харківської області. Це начальник управління Пенсійного фонду України в м. Ізюм Галина Завалішина. Це саме вона, держслужбовець, посадова особа добряче і солодко, багато років жерла з державного корита, плекала ненависть до всього українського серед своїх підлеглих, а тепер, виявляється, під час методичного набивання пуза ще і страждала від військового перевороту. Зараз вона гне спину в росії. Особа, яка зробила зраду своєю професією”, – прокоментував Мацокін.