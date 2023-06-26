Зрадниця з Пенсійного фонду Ізюма виступила проти бунту Пригожина
“Усі харків’яни підтримують дії Путіна на припинення цих заколотів”, – заявила на відео, яке поширилося в російських пабліках, колишня начальниця управління Пенсійного фонду України в Ізюмі Галина Завалішина.
Епізод дивної заяви зрадниці опублікував віцемер Ізюма Володимир Мацокін.
“Усі ми знаходилися і жили свого часу в Україні та бачили, до чого призводять дані військові перевороти (жодного військового перевороту в Україні за часів незалежності не було – Ред.). Не хотілося б цього бачити на території Росії. Усі харків’яни підтримують дії президента Володимир Володимирича Путіна на припинення цих заколотів”, — зробила заяву зрадниця.
Роспропаганда представила жінку в кадрі як “переселенку з Харківської області Галину”. Проте Мацокін уточнив нюанси її яскравої біографії.
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“Ні, це не просто “жітельница” Харківської області. Це начальник управління Пенсійного фонду України в м. Ізюм Галина Завалішина. Це саме вона, держслужбовець, посадова особа добряче і солодко, багато років жерла з державного корита, плекала ненависть до всього українського серед своїх підлеглих, а тепер, виявляється, під час методичного набивання пуза ще і страждала від військового перевороту. Зараз вона гне спину в росії. Особа, яка зробила зраду своєю професією”, – прокоментував Мацокін.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Усі харків’яни підтримують дії Путіна на припинення цих заколотів”, – заявила на відео, яке поширилося в російських пабліках, колишня начальниця управління Пенсійного фонду України в Ізюмі Галина Завалішина".