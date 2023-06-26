Предательница из Пенсионного фонда Изюма выступила против бунта Пригожина

«Все харьковчане поддерживают действия Путина на пресечение данных мятежей», — заявила на видео, распространившемся в российских пабликах, бывшая начальница управления Пенсионного фонда Украины в Изюме Галина Завалишина.

Эпизод странного заявления предательницы опубликовал вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

«Все мы находились и жили в свое время в Украине и видели, к чему приводят данные военные перевороты (ни одного военного переворота в Украине за время независимости не было — Ред.) Не хотелось бы этого видеть на территории России. Все харьковчане поддерживают действия президента Владимир Владимирыча Путина на пресечение данных мятежей», — сделала заявление предательница.

Роспропаганда представила женщину в кадре как «переселенку из Харьковской области Галину». Однако Мацокин уточнил нюансы ее яркой биографии.

«Нет, это не просто жительница Харьковской области. Это начальник управления Пенсионного фонда Украины в Изюме Галина Завалишина. Это именно она, госслужащий, должностное лицо изрядно и сладко, много лет жрала из государственного корыта, питала ненависть ко всему украинскому среди своих подчиненных, а теперь, оказывается, во время методической набивки пуза еще и страдала от военного переворота. Сейчас она гнет спину в россии. Лицо, сделавшее измену своей профессией», — написал Мацокин в facebook.