Бунт Пригожина организовало и провело ГУР рф – Березовец

Украинский журналист и политтехнолог в мирной жизни, а сейчас пресс-офицер Тарас Березовец считает, что бунт ЧПК «Вагнера» и Евгения Пригожина организовали российские спецслужбы, а именно ГУР, чтобы ослабить власть президента Владимира Путина и продемонстрировать ему, что он не контролирует ситуацию.

Мятеж Пригожина и его подельников в Кремле, а то, что они были, я не сомневаюсь, удался и достиг практически всех своих целей, считает Тарас Березовец.

Мятеж Пригожина начался якобы после удара одного из лагерей ЧВК «Вагнер». Это видео не подтвердил ни один из источников, где находился лагерь, сколько людей и техники уничтожили военные рф, и носит признаки постановочного.

«Я утверждаю, что Пригожин как бизнесмен, а не как военный, никогда бы не решился на попытку военного мятежа, если бы за ним не стояли более влиятельные силы в Кремле. Кто они, можно пока только предполагать, в этой истории слишком много белых пятен и недостаточно фактов для полной картины. Но, вероятно, это люди в Кремле, недовольные ходом войны, развязанной Путиным, и недовольная действиями высшего российского военного командования, именно так шантажировали Путина и показали ему всю несостоятельность его режима, что Путин не контролирует всю ситуацию. И этот шантаж удался», — подчеркивает Березовец.

«Большинство западных политиков отказалось от каких-либо оценок, кроме того, что они сказали, что следят за этой ситуацией, и не говорили ничего вплоть до развязки. Причина – западные политики более ответственные, руководствуются данными своих разведок, не дают поспешных оценок и не занимаются хайпованием»

Так американские спецслужбы заранее, как минимум за неделю, проинформировали администрацию Байдена о подготовке мятежа Пригожина. Поэтому очень сложно поверить, что российские спецслужбы, разведка, ГУР, не знали о подготовке мятежа.

Но, судя по реакции Путина, а он выглядел испуганным и шокированным, для него мятеж Пригожина был полной неожиданностью. Это говорит о том, что российская разведка не поставила президента рф в известность.

«Связь ГУР и Пригожина не подлежит сомнению, поэтому можно с уверенностью говорить, что сам бунт инспирирован ГУР, и они сыграли блестяще, как по нотам, на страхах Путина и россиян перед гражданской войной. И что могут проводить такие операции в тайне от своих прямых конкурентов – в тайне от ФСБ», — говорит Березовец.

Отправной точкой мятежа стало требование перейти ЧВК «Вагнер» под контроль вс рф – подписать контракты, перейти под командование и прекратить существование. Пригожин, как бизнесмен, воспринял это как попытку недружественного поглощения или рейдерства. Его крупнейший бизнес-проект, который приносил ему миллиардные прибыли, должен был перейти в руки его злейшего врага Шойгу. Естественно, ни Пригожин, ни те люди, что стояли за ним, допустить это не могли.

Первая причина мятежа – сорвать подписание контрактов. Вторая причина – добиться выплат от МО рф наличкой 4 млр долларов за сворачивание военного марша ЧВК «Вагнер» на Москву. Третье – сохранить контроль над ЧВК «Вагнер». Согласно договоренности, Пригожин с частью своих людей, самыми боеспособными «африканцами», которые воевали в Африке и Сирии, уходит в Беларусь.

«То, что Лукашенко выступил переговорщиком, означает, что он предал своего партнера и патрона Путина. Лукашенко понимает неминуемость краха режима Путина, и в этом случае сыграл с теми, кто шантажировал диктатора».

Вероятно, диктатор Беларуси обрисовал картину, что если не принять условия вагнеровцов, то как же будет выглядеть Путин, когда колонны достигнут Москвы, зайдут в город и начнутся бои на улицах столицы. Картины горящей столицы и погибших граждан могут окончательно подорвать доверие к Путину.

«Лукашенко шантажировал – и выиграл. Во-первых, он забрал себе Пригожина, во-вторых, если «Вагнер» уйдет снова зарабатывать золото и бриллианты в Африку, он будет их зарабатывать для Лукашенко, а не для Путина».

Кроме того, Пригожин, обладающий уникальной информацией о Путине, его режиме и военных преступлениях, может сдаться, находясь в Африке, ФБР США, дать показания против Путина и пойти по программе защиты свидетелей, чтобы доживать свой век богатым и неизвестным где-то в Южной Америке. Если его только не убьет Путин, у которого есть большой соблазн и возможности ликвидировать Пригожина.