Заколот Пригожина організувало і провело ГУР рф – Березовець

Український журналіст і політтехнолог у мирному житті, а зараз прес-офіцер Тарас Березовець вважає , що бунт ПВК «Вагнера» та Євгена Пригожина організували російські спецслужби, а саме ГУР, щоб послабити владу президента Володимира Путіна та продемонструвати йому, що він не контролює ситуацію.

Заколот Пригожина та його спільників у Кремлі, а те, що вони були, я не сумніваюся, вдався і досяг практично всіх своїх цілей, вважає Тарас Березовець.

Заколот Пригожина розпочався нібито після удару по одному з таборів ПВК «Вагнер». Це відео не підтвердило жодне з джерел, де знаходився табір, скільки людей та техніки знищили військові рф, і носить ознаки постановочного.

«Я стверджую, що Пригожин як бізнесмен, а не як військовий, ніколи не наважився б на спробу військового заколоту, якби за ним не стояли більш впливові сили в Кремлі. Хто вони, можна поки що припускати, в цій історії надто багато білих плям і недостатньо фактів для повної картини. Але, мабуть, це люди в Кремлі, незадоволені ходом війни, розв’язаної Путіним, і незадоволені діями вищого російського військового командування, саме так шантажували Путіна і показали йому всю неспроможність його режиму, що Путін не контролює всю ситуацію. І цей шантаж вдався», – наголошує Березовець.

“Більшість західних політиків відмовилися від будь-яких оцінок, окрім того, що вони сказали, що стежать за цією ситуацією, і не говорили нічого аж до розв’язки. Причина – західні політики більш відповідальні, керуються даними своїх розвідок, не дають поспішних оцінок і не займаються хайпуванням”

Так американські спецслужби заздалегідь, щонайменше за тиждень, поінформували адміністрацію Байдена про підготовку заколоту Пригожина. Тому дуже складно повірити, що російські спецслужби, розвідка, ГУР не знали про підготовку заколоту.

Але, судячи з реакції Путіна, а він виглядав переляканим і шокованим, для нього заколот Пригожина був несподіванкою. Це говорить про те, що російська розвідка не повідомила президенту рф.

“Зв’язок ГУР та Пригожина не підлягає сумніву, тому можна з упевненістю говорити, що сам бунт інспірований ГУР, і вони зіграли блискуче, як за нотами, на страхах Путіна та росіян перед громадянською війною. І що можуть проводити такі операції таємно від своїх прямих конкурентів – таємно від ФСБ”, – каже Березовець.

Відправною точкою заколоту стала вимога перейти ПВК «Вагнер» під контроль вс рф – підписати контракти, перейти під командування МО рф і припинити існування. Пригожин як бізнесмен сприйняв це як спробу недружнього поглинання або рейдерства. Його найбільший бізнес-проект, який приносив йому мільярдні прибутки, мав перейти до рук його найлютішого ворога Шойгу. Звичайно, ані Пригожин, ані ті люди, що стояли за ним, допустити цього не могли.

Перша причина заколоту – зірвати підписання контрактів. Друга причина – домогтися виплат від МО рф готівкою 4 млрд доларів за згортання військового маршу ПВК «Вагнер» на Москву. Третє – зберегти контроль над ПВК «Вагнер». Згідно з домовленістю, Пригожин із частиною своїх людей, найбоєздатнішими «африканцями», які воювали в Африці та Сирії, йде до Білорусі.

“Те, що Лукашенко виступив переговорником, означає, що він зрадив свого партнера та патрона Путіна. Лукашенко розуміє неминучість краху режиму Путіна, і в цьому випадку зіграв із тими, хто шантажував диктатора”.

Ймовірно, диктатор Білорусі описав картину, що якщо не прийняти умови вагнерівців, то як виглядатиме Путін, коли колони досягнуть Москви, зайдуть у місто і почнуться бої на вулицях столиці. Картини столиці, що горить, і загиблих громадян можуть остаточно підірвати довіру до Путіна.

“Лукашенко шантажував – і виграв. По-перше, він забрав собі Пригожина, по-друге, якщо «Вагнер» піде знову заробляти золото та діаманти в Африку, він їх зароблятиме для Лукашенка, а не для Путіна”.

Крім того, Пригожин, який володіє унікальною інформацією про Путіна, його режим і військові злочини, може здатися, перебуваючи в Африці, ФБР США, дати свідчення проти Путіна і піти за програмою захисту свідків, щоб доживати свій вік багатим і невідомим десь у Південній Америці. Якщо його тільки не вб’є Путін, який має велику спокусу та можливості ліквідувати Пригожина.