Генерал рф Суровікін знав про плани Пригожина – NYT

Високопоставлений російський генерал Сергій Суровікін наперед знав про плани лідера найманців ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина повстати проти військового керівництва рф, кажуть офіційні особи США, поінформовані американською розвідкою, повідомляє The New York Times . А Пригожин, можливо, вважав, що він має підтримку в російській армії.

Чиновники США зараз намагаються з’ясувати, чи допомагав генерал Сергій Суровікін, колишній вищий російський командувач в Україні, планувати дії Пригожина минулими вихідними, які становили найсерйознішу загрозу для президента Володимира Путіна за всі 23 роки його перебування при владі.

Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, також підтримали заколот Пригожина. Нинішні та колишні офіційні особи США заявили, що Пригожин не підняв би бунт, якби не був упевнений, що його підтримають ті, хто перебуває при владі.

Якщо генерал Суровікін був причетний до подій минулих вихідних, це стало б останньою ознакою чвар у керівництві рф після початку війни Путіна в Україні, і могло б свідчити про ширший розкол.

Путін тепер має вирішити, чи вважає він, що генерал Суровікін допомагав Пригожину. Якщо Путін виявить докази змови, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути Суровікіна від командування, кажуть чиновники та аналітики. Але зараз, кажуть аналітики, Путін, схоже, має намір звалити заколот виключно на Пригожина.

«Путін не хоче змінювати людей, – сказав Олександр Баунов, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в рф. – Але якщо секретна служба покладе докази на стіл Путіну, і якщо деякі документи стосуватимуться Суровікіна, це може змінитися».

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожіним може пояснити, чому Пригожин все ще живий, незважаючи на те, що він захопив великий російський військовий вузол і наказав про збройний марш на Москву.

Американські офіційні особи та інші особи підкреслили, що багато з того, що відомо США та їхнім союзникам, є попереднім. Офіційні особи США уникають публічного обговорення заколоту через страх підживити наратив Путіна, що заворушення організував Захід.

Але один колишній чиновник сказав, що мова тіла генерала Суровікіна свідчить про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяв його погляди на російське військове керівництво.

«Сталося дуже багато дивних речей, які, на мою думку, припускають наявність змови, яку ми ще не з’ясували», — сказав у телефонному інтерв’ю колишній посол США в рф Майкл Макфол. — Подумайте, як легко було взяти Ростов. У рф скрізь озброєна охорона, і раптом нікому щось зробити? »

Незалежні експерти та офіційні особи США заявили, що Пригожин, схоже, вважав, що значна частина російської армії згуртується навколо нього, коли його колона рушить на Москву.

Пригожин працював із генералом Суровікіним під час російської військової інтервенції в Сирії і назвав його найздібнішим командиром російської армії. Колишні офіційні особи заявили, що генерал Суровікін не підтримував усунення Путіна від влади, хоча, мабуть, і погодився з Пригожиним, що необхідно звільнити Шойгу та генерала Герасимова.

«Суровікін – нагороджений генерал зі складною історією, – каже Дара Массікот, старший науковий співробітник RAND Corporation. – Кажуть, солдати поважають його та вважають компетентним».

Генерал Суровікін та Пригожин неодноразово критикували Шойгу та генерала Герасимова за тактику, яка використовується в Україні. Аналітики приписують нечисленні успіхи рф генералу Суровікіну і пану Пригожину.

У випадку з генералом Суровікіним цим обмеженим успіхом стало професійно організоване виведення російських військ з Херсона, де минулої осені вони майже потрапили в оточення і були відрізані від постачання. Ґрунтуючись на перехоплених повідомленнях, офіційні особи США дійшли висновку, що розчарований генерал Суровікін представляє безкомпромісну фракцію генералів, які бажають використати найжорсткішу тактику проти українців.