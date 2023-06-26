ПВК «Вагнер» – це озброєний підрозділ ГРУ – BILD
З такими словами виступив член зовнішньополітичного комітету Бундестагу, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер (ХДС), повідомляє BILD. За його словами, відбувається конфлікт «між спецпідрозділами розвідки, тобто групою «Вагнер», та збройними силами».
Суботній заколот – це глибокий конфлікт усередині російської еліти, а за Євгеном Пригожіним стоять потужні сили підтримки.
«Група «Вагнер» – це озброєний підрозділ військової розвідки ГРУ, – сказав Кізеветтер. – Це робить її частиною збройних сил. Це офіцери розвідки. Сили особливого призначення», – заявив Родеріх Кізеветтер.
Експерт вважає, що заколот показав слабкість Володимира Путіна, тож Німеччина та інші країни Заходу мають посилити підтримку України.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 18:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З такими словами виступив член зовнішньополітичного комітету Бундестагу, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер (ХДС), повідомляє BILD. За його словами, відбувається конфлікт «між спецпідрозділами розвідки, тобто групою «Вагнер», та збройними силами».".