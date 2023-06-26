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ЧВК «Вагнер» — это вооружённое подразделение ГРУ – BILD

Мир 18:27   26.06.2023
Оксана Якушко
ЧВК «Вагнер» — это вооружённое подразделение ГРУ – BILD

С такими словами выступил член внешнеполитического комитета Бундестага, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (ХДС), сообщает BILD. По его словам, происходит конфликт «между спецподразделениями разведки, то есть группой «Вагнер», и вооружёнными силами».

Субботний мятеж – это глубокий конфликт внутри российской элиты, а за Евгением Пригожиным стоят мощные силы поддержки.

«Группа «Вагнер» — это вооружённое подразделение военной разведки ГРУ, — сказал Кизеветтер. — Это делает её частью вооруженных сил. Это офицеры разведки. Силы особого назначения», заявил Родерих Кизеветтер.

Эксперт считает, что мятеж показал слабость Владимира Путина, поэтому Германия и другие страны Запада должны усилить поддержку Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 18:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С такими словами выступил член внешнеполитического комитета Бундестага, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (ХДС), сообщает BILD. По его словам, происходит конфликт «между спецподразделениями разведки, то есть группой «Вагнер», и вооружёнными силами».".