Це вічний конфлікт ФСБ та ГРУ – Портников про бунт Пригожина
Це не конфлікт Пригожина і Шойгу. І не конфлікт Пригожина із Путіним. Це вічний конфлікт, який ми спостерігаємо з 30-х років ХХ століття – ФСБ РФ (тоді НКВС, а потім – КДБ) і Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил (тоді Радянського Союзу, а зараз – Росії). Що ми дізналися реально? Що Євгеній Пригожин є представником ГРУ ГШ ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 11:39;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це не конфлікт Пригожина і Шойгу. І не конфлікт Пригожина із Путіним. Це вічний конфлікт, який ми спостерігаємо з 30-х…".