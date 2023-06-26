Це вічний конфлікт ФСБ та ГРУ – Портников про бунт Пригожина

Це не конфлікт Пригожина і Шойгу. І не конфлікт Пригожина із Путіним. Це вічний конфлікт, який ми спостерігаємо з 30-х років ХХ століття – ФСБ РФ (тоді НКВС, а потім – КДБ) і Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил (тоді Радянського Союзу, а зараз – Росії). Що ми дізналися реально? Що Євгеній Пригожин є представником ГРУ ГШ ЗС РФ.