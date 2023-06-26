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Це вічний конфлікт ФСБ та ГРУ – Портников про бунт Пригожина

Події 11:39   26.06.2023
Віталій Портников
журналіст
Це вічний конфлікт ФСБ та ГРУ – Портников про бунт Пригожина

Це не конфлікт Пригожина і Шойгу. І не конфлікт Пригожина із Путіним. Це вічний конфлікт, який ми спостерігаємо з 30-х років ХХ століття – ФСБ РФ (тоді НКВС, а потім – КДБ) і Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил (тоді Радянського Союзу, а зараз – Росії). Що ми дізналися реально? Що Євгеній Пригожин є представником ГРУ ГШ ЗС РФ.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 11:39;

    • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це не конфлікт Пригожина і Шойгу. І не конфлікт Пригожина із Путіним. Це вічний конфлікт, який ми спостерігаємо з 30-х…".