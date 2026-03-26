Трамп бачить світ як світ керованих диктаторів – Портников
Дональд Трамп бачить світ як світ керованих диктаторів, які можуть знущатися над своїми народами стільки, скільки їм заманеться, якщо вони тільки будуть слухатися американського президента та розплачуватися з ним нафтою, грошима, інвестиціями. Трамп оточив себе такими диктаторами і не розуміє, чому ті, хто не є його союзниками, не може ними стати, якщо він не заперечує проти їхнього володарювання. І це такий підхід до Ірану. І, здавалося б, з раціональної точки зору іранці мали б погодитися з цими пропозиціями, щоб припинити удари по своїй країні та зробити все можливе для посилення власного тиранічного режиму. Але це якби ми говорили про раціональний режим, а не про режим релігійних фанатиків, які вірять, що подальші їхні дії по послабленню США тільки наближають появу прихованого імама Махді – цього месії шиїтів. І Трамп із його раціональними пропозиціями просто розбивається о фортецю релігійного мислення.
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Трамп бачить світ як світ керованих диктаторів – Портников», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 12:11;