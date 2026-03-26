Трамп бачить світ як світ керованих диктаторів – Портников

Дональд Трамп бачить світ як світ керованих диктаторів, які можуть знущатися над своїми народами стільки, скільки їм заманеться, якщо вони тільки будуть слухатися американського президента та розплачуватися з ним нафтою, грошима, інвестиціями. Трамп оточив себе такими диктаторами і не розуміє, чому ті, хто не є його союзниками, не може ними стати, якщо він не заперечує проти їхнього володарювання. І це такий підхід до Ірану. І, здавалося б, з раціональної точки зору іранці мали б погодитися з цими пропозиціями, щоб припинити удари по своїй країні та зробити все можливе для посилення власного тиранічного режиму. Але це якби ми говорили про раціональний режим, а не про режим релігійних фанатиків, які вірять, що подальші їхні дії по послабленню США тільки наближають появу прихованого імама Махді – цього месії шиїтів. І Трамп із його раціональними пропозиціями просто розбивається о фортецю релігійного мислення.