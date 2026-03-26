Трамп бачить світ як світ керованих диктаторів – Портников

26.03.2026
Віталій Портников
журналіст
Дональд Трамп бачить світ як світ керованих диктаторів, які можуть знущатися над своїми народами стільки, скільки їм заманеться, якщо вони тільки будуть слухатися американського президента та розплачуватися з ним нафтою, грошима, інвестиціями. Трамп оточив себе такими диктаторами і не розуміє, чому ті, хто не є його союзниками, не може ними стати, якщо він не заперечує проти їхнього володарювання. І це такий підхід до Ірану. І, здавалося б, з раціональної точки зору іранці мали б погодитися з цими пропозиціями, щоб припинити удари по своїй країні та зробити все можливе для посилення власного тиранічного режиму. Але це якби ми говорили про раціональний режим, а не про режим релігійних фанатиків, які вірять, що подальші їхні дії по послабленню США тільки наближають появу прихованого імама Махді – цього месії шиїтів. І Трамп із його раціональними пропозиціями просто розбивається о фортецю релігійного мислення.

Автор: Віталій Портников, журналіст
  Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 12:11;

