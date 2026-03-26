Трамп видит мир как мир управляемых диктаторов — Портников

Дональд Трамп видит мир как мир управляемых диктаторов, которые могут издеваться над своими народами столько, сколько им вздумается, если они только будут слушаться американского президента и расплачиваться с ним нефтью, деньгами, инвестициями. Трамп окружил себя такими диктаторами и не понимает, почему те, кто не являются его союзниками, не может ими стать, если он не возражает против их владычества. И это такой подход к Ирану. И, казалось бы, с рациональной точки зрения иранцы должны согласиться с этими предложениями, чтобы прекратить удары по своей стране и сделать все для усиления собственного тиранического режима. Но это если бы мы говорили о рациональном режиме, а не о режиме религиозных фанатиков, которые верят, что дальнейшие их действия по ослаблению США только приближают появление скрытого имама Махди – этого шиитского мессии. И Трамп с его рациональными предложениями просто разбивается о крепость религиозного мышления.