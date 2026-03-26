Live

Трамп видит мир как мир управляемых диктаторов — Портников

Мир 12:11   26.03.2026
Виталий Портников
журналист
Дональд Трамп видит мир как мир управляемых диктаторов, которые могут издеваться над своими народами столько, сколько им вздумается, если они только будут слушаться американского президента и расплачиваться с ним нефтью, деньгами, инвестициями. Трамп окружил себя такими диктаторами и не понимает, почему те, кто не являются его союзниками, не может ими стать, если он не возражает против их владычества. И это такой подход к Ирану. И, казалось бы, с рациональной точки зрения иранцы должны согласиться с этими предложениями, чтобы прекратить удары по своей стране и сделать все для усиления собственного тиранического режима. Но это если бы мы говорили о рациональном режиме, а не о режиме религиозных фанатиков, которые верят, что дальнейшие их действия по ослаблению США только приближают появление скрытого имама Махди – этого шиитского мессии. И Трамп с его рациональными предложениями просто разбивается о крепость религиозного мышления.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 12:11;

