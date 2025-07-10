Путін вчинив із Трампом, як будь-яка “правильна” людина з Росії – Портников
Путіну навіть неможливо пояснити де він помилився, тому що Путін зробив так, як він робить завжди. Ба більше: він зробив так, як будь-яка “правильна” людина з Росії робить завжди — коли вона бачить що з нею поводяться ввічливо та йдуть на поступки, вона вважає що треба бити по зубах: щоб клієнт чітко зрозумів як варто поводитись. І тому Путін навряд чи буде щось виправляти. Він скаже собі, що й так достатньо довго мав можливість використовувати Трампа, а тепер треба повертатися до звичної політики конфронтації. Тільки й тут він може помилитися… Путін тепер буде мати справу з ображеною дитиною, яка буде захищати свою гідність і доводити, що не можна витирати об неї ноги. Тому що ця дитина — президент США.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Портніков, путін, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 10:46;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путіну навіть неможливо пояснити де він помилився, тому що Путін зробив так, як він робить завжди. Ба більше: він зробив…".