Путин поступил с Трампом, как любой «правильный» человек из России — Портников

Путину даже невозможно объяснить, где он ошибся, потому что Путин сделал так, как он делает всегда. Более того: он поступил так, как любой «правильный» человек из России делает всегда: когда он видит, что с ним обращаются вежливо и идут на уступки, он считает, что надо бить по зубам, чтобы клиент четко понял, как следует себя вести. И потому Путин вряд ли будет что-нибудь исправлять. Он скажет себе, что и так достаточно долго смог использовать Трампа, а теперь надо возвращаться к привычной политике конфронтации. Только и здесь он может ошибиться… Путин теперь будет иметь дело с обиженным ребенком, который будет защищать свое достоинство и доказывать, что нельзя вытирать об него ноги. Потому что этот ребенок – президент США.