Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Путин поступил с Трампом, как любой «правильный» человек из России — Портников

Мир 10:46   10.07.2025
Виталий Портников
журналист
Путин поступил с Трампом, как любой «правильный» человек из России — Портников Фото: скриншот

Путину даже невозможно объяснить, где он ошибся, потому что Путин сделал так, как он делает всегда. Более того: он поступил так, как любой «правильный» человек из России делает всегда: когда он видит, что с ним обращаются вежливо и идут на уступки, он считает, что надо бить по зубам, чтобы клиент четко понял, как следует себя вести. И потому Путин вряд ли будет что-нибудь исправлять. Он скажет себе, что и так достаточно долго смог использовать Трампа, а теперь надо возвращаться к привычной политике конфронтации. Только и здесь он может ошибиться… Путин теперь будет иметь дело с обиженным ребенком, который будет защищать свое достоинство и доказывать, что нельзя вытирать об него ноги. Потому что этот ребенок – президент США.

Автор: Виталий Портников, журналист
Популярно
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
09.07.2025, 11:15
Новости Харькова — главное 10 июля: РФ захватила новые территории, 68 пожаров
Новости Харькова — главное 10 июля: РФ захватила новые территории, 68 пожаров
10.07.2025, 11:42
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
09.07.2025, 15:37
«Удар был коварным»: россияне обстреляли машину энергетиков в Купянске
«Удар был коварным»: россияне обстреляли машину энергетиков в Купянске
10.07.2025, 11:25
Россияне захватили новые территории на Харьковщине – информация Deep State
Россияне захватили новые территории на Харьковщине – информация Deep State
10.07.2025, 09:57
Трубопроводы для Харькова закупит Японское агентство (JICA)
Трубопроводы для Харькова закупит Японское агентство (JICA)
10.07.2025, 12:00

Новости по теме:

13:59
Чего хочет Путин от жителей Харькова и Днепра — версия Портникова
13:12
Удары по Харькову — попытка создать санитарную зону путем обезлюживания?
08:46
Путин так далеко никогда не мыслит — Портников о согласии РФ на перемирие
09:32
Декларируемое безумие — Портников о том, как все подыгрывают Трампу
09:26
Наша задача — чтобы не возник мир, о котором мечтают Трамп и Путин — Портников

Вы читали новость: «Путин поступил с Трампом, как любой «правильный» человек из России — Портников»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 10:46;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путину даже невозможно объяснить, где он ошибся, потому что Путин сделал так, как он делает всегда. Более того: он поступил…".