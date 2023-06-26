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Это вечный конфликт ФСБ и ГРУ — Портников о бунте Пригожина

Мир 11:39   26.06.2023
Виталий Портников
журналист
Это вечный конфликт ФСБ и ГРУ — Портников о бунте Пригожина

Это не конфликт Пригожина и Шойгу. И не конфликт Пригожина с Путиным. Это вечный конфликт, который мы наблюдаем с 30-х годов ХХ века – ФСБ РФ (тогда НКВД, а затем – КГБ) и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил (тогда СССР, а сейчас – России). Что мы узнали реально? Что Евгений Пригожин является представителем ГРУ ГШ ВС РФ.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это не конфликт Пригожина и Шойгу. И не конфликт Пригожина с Путиным. Это вечный конфликт, который мы наблюдаем с 30-х…".