Это вечный конфликт ФСБ и ГРУ — Портников о бунте Пригожина

Это не конфликт Пригожина и Шойгу. И не конфликт Пригожина с Путиным. Это вечный конфликт, который мы наблюдаем с 30-х годов ХХ века – ФСБ РФ (тогда НКВД, а затем – КГБ) и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил (тогда СССР, а сейчас – России). Что мы узнали реально? Что Евгений Пригожин является представителем ГРУ ГШ ВС РФ.