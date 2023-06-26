Это вечный конфликт ФСБ и ГРУ — Портников о бунте Пригожина
Это не конфликт Пригожина и Шойгу. И не конфликт Пригожина с Путиным. Это вечный конфликт, который мы наблюдаем с 30-х годов ХХ века – ФСБ РФ (тогда НКВД, а затем – КГБ) и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил (тогда СССР, а сейчас – России). Что мы узнали реально? Что Евгений Пригожин является представителем ГРУ ГШ ВС РФ.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 11:39;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это не конфликт Пригожина и Шойгу. И не конфликт Пригожина с Путиным. Это вечный конфликт, который мы наблюдаем с 30-х…".