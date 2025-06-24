Чего хочет Путин от жителей Харькова и Днепра — версия Портникова
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Путин не просто запугать население крупных промышленных центров хочет. Он стремится, чтобы это население «опомнилось». И надавило на свою же «антироссийскую власть». Ведь население на самом деле русское. Это каждый школьник в России знает. А власть, которую выбирали под лозунгом договоренностей с ним, с Путиным, это население предала. Испугалась бандеровцев. А житель Харькова, Одессы, Днепра или Киева точно знает — если Путин бьет, значит, любит. А как иначе? А иначе — он только усугубляет ненависть каждого к себе и террористическому государству, которое он возглавляет.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: Днепр, Портніков, Путин, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 13:59;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин не просто запугать население крупных промышленных центров хочет. Он стремится, чтобы это население «опомнилось». И надавило на свою же…".