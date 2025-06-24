Путин не просто запугать население крупных промышленных центров хочет. Он стремится, чтобы это население «опомнилось». И надавило на свою же «антироссийскую власть». Ведь население на самом деле русское. Это каждый школьник в России знает. А власть, которую выбирали под лозунгом договоренностей с ним, с Путиным, это население предала. Испугалась бандеровцев. А житель Харькова, Одессы, Днепра или Киева точно знает — если Путин бьет, значит, любит. А как иначе? А иначе — он только усугубляет ненависть каждого к себе и террористическому государству, которое он возглавляет.