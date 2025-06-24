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Чего хочет Путин от жителей Харькова и Днепра — версия Портникова

Мир 13:59   24.06.2025
Виталий Портников
журналист
Чего хочет Путин от жителей Харькова и Днепра — версия Портникова Фото: скриншот

Путин не просто запугать население крупных промышленных центров хочет. Он стремится, чтобы это население «опомнилось». И надавило на свою же «антироссийскую власть». Ведь население на самом деле русское. Это каждый школьник в России знает. А власть, которую выбирали под лозунгом договоренностей с ним, с Путиным, это население предала. Испугалась бандеровцев. А житель Харькова, Одессы, Днепра или Киева точно знает — если Путин бьет, значит, любит. А как иначе? А иначе — он только усугубляет ненависть каждого к себе и террористическому государству, которое он возглавляет.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 13:59;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин не просто запугать население крупных промышленных центров хочет. Он стремится, чтобы это население «опомнилось». И надавило на свою же…".