Накопление ракет Путин, говоря с Трампом, мог назвать перемирием — Портников
Фото: скриншот
Можно констатировать, что российский президент не обратил внимания на то, что американский коллега просил его не бить по энергетической инфраструктуре Украины именно в сильные морозы. И потому возникает вопрос: действительно ли Путин думал о каком-то энергетическом перемирии… Речь могла идти исключительно о желании РФ накопить достаточное количество «Калибров», «Искандеров», беспилотников для новой массированной атаки по Украине. И Путин в своей коммуникации с Трампом даже мог назвать это перемирием.
Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 12:43