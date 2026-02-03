Live

Накопление ракет Путин, говоря с Трампом, мог назвать перемирием — Портников

Мир 12:43   03.02.2026
Виталий Портников
журналист
Накопление ракет Путин, говоря с Трампом, мог назвать перемирием — Портников Фото: скриншот

Можно констатировать, что российский президент не обратил внимания на то, что американский коллега просил его не бить по энергетической инфраструктуре Украины именно в сильные морозы. И потому возникает вопрос: действительно ли Путин думал о каком-то энергетическом перемирии… Речь могла идти исключительно о желании РФ накопить достаточное количество «Калибров», «Искандеров», беспилотников для новой массированной атаки по Украине. И Путин в своей коммуникации с Трампом даже мог назвать это перемирием.

Автор: Виталий Портников, журналист
