Все из-за сексуального унижения в море от Трампа — Фурса об ударе «Орешником»

Очень стандартная история. Когда гопник, который буллит малышей, дома страдает от насилия. Судя по всему, может и сексуального. И вот, получив очередную порцию дома, приходит и забирает у первоклашек бутерброд с сыром. Так и Путин. Его унизил Трамп с танкером. А он «Орешником» по спящим украинцам. Мужественно ответил… И не признаваться же, что это все из-за сексуального унижения в море от Трампа.