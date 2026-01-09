Live

Все из-за сексуального унижения в море от Трампа — Фурса об ударе «Орешником»

Мир 10:39   09.01.2026
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Очень стандартная история. Когда гопник, который буллит малышей, дома страдает от насилия. Судя по всему, может и сексуального. И вот, получив очередную порцию дома, приходит и забирает у первоклашек бутерброд с сыром. Так и Путин. Его унизил Трамп с танкером. А он «Орешником» по спящим украинцам. Мужественно ответил… И не признаваться же, что это все из-за сексуального унижения в море от Трампа.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
