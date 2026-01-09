Усе через сексуальне приниження у морі від Трампа – Фурса про удар “орєшніком”
Скриншот
Дуже стандартна історія. Коли гопнік, що булить малечу, вдома страждає від насильства. Судячи з усього, може й сексуального. І от отримавши чергову порцію вдома приходить і забирає у першачків бутерброд із сиром. Отак і Путін. Його принизив Трамп з танкером. А він “орєшніком” по сплячих українцях. Мужньо відповів… І не зізнаватись же, що це все через сексуальне приниження у морі від Трампа…
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: володимир путін, нефтяной танкер, орешник, Трамп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Усе через сексуальне приниження у морі від Трампа – Фурса про удар “орєшніком”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 10:39;