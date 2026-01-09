Live

Усе через сексуальне приниження у морі від Трампа – Фурса про удар “орєшніком”

Події 10:39   09.01.2026
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Усе через сексуальне приниження у морі від Трампа – Фурса про удар “орєшніком” Скриншот

Дуже стандартна історія. Коли гопнік, що булить малечу, вдома страждає від насильства. Судячи з усього, може й сексуального. І от отримавши чергову порцію вдома приходить і забирає у першачків бутерброд із сиром. Отак і Путін. Його принизив Трамп з танкером. А він “орєшніком” по сплячих українцях. Мужньо відповів… І не зізнаватись же, що це все через сексуальне приниження у морі від Трампа…

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
