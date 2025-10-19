Поманили цукеркою, але не дали – Фесенко про “томагавки” для України

Як тільки путін зателефонував Трампу і підтвердив свою готовність до відновлення мирних переговорів, для Президента США цього було достатньо, щоб зняти тему “томагавків” (можливо тимчасово) з порядку денного… У відносинах між президентами США й України вже не вперше виникнув когнітивно-політичний дисонанс. А в Україні виникнув дисонанс між розігрітими, і надто завищеними очікуваннями щодо отримання “томагавків” і відмовою США надати нам ці ракети вже зараз. Відомий ще з дитинства ефект – поманили цукеркою, але не дали.