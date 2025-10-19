Live
Поманили конфетой, но не дали — Фесенко про «Томагавки» для Украины

Мир 18:25   19.10.2025
Владимир Фесенко
политолог
Как только путин позвонил по телефону Трампу и подтвердил свою готовность к возобновлению мирных переговоров, для Президента США этого было достаточно, чтобы снять тему «Томагавков» (возможно временно) с повестки дня… В отношениях между президентами США и Украины уже не в первый раз возник когнитивно-политический диссонанс. А в Украине возник диссонанс между разогретыми и слишком завышенными ожиданиями относительно получения «томагавков» и отказом США предоставить нам эти ракеты уже сейчас. Известный еще с детства эффект – поманили конфетой, но не дали.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
