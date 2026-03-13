Live

Готував удар по командиру Третього АК: підозрюють дронщика на Харківщині

Суспільство 13:26   13.03.2026
Вікторія Яковенко
Готував удар по командиру Третього АК: підозрюють дронщика на Харківщині Фото: СБУ

СБУ зірвала спробу РФ ліквідувати командира Третього армійського корпусу.

За даними СБУ, на випередження затримали російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

“Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області”, – встановили правоохоронці.

Зазначається, що фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання. Для збору розвідданих чоловік використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати “грифовану” інформацію у колег по службі.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

“Одночасно з цим фігурант мав “злити” окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл”, – додали в СБУ.

Правоохоронці кажуть: спрацювали на випередження і викрили фігуранта ще на початковому етапі. Після цього поетапно задокументовано його контакти з росіянами та убезпечили локації Сил оборони.

“На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами. Фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф”, – з’ясували в СБУ.

Встановлено, що для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.

Оператору БпЛА повідомили про підозру у держзраді. Зараз він – у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Читайте також: “Іскандер” вдарив поруч із автобусом на Харківщині: загиблі та постраждалі

Автор: Вікторія Яковенко
