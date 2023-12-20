Спровокував повстання. Верховний суд Колорадо заборонив Трампу обиратися

Верховний суд Колорадо ухвалив приголомшливе та безпрецедентне рішення, виключивши колишнього президента Дональда Трампа з виборчого бюлетеня штату в 2024 році, ухваливши, що він не є відповідним кандидатом у президенти через участь у заколоті та 14-у поправку, пише CNN.

Вердикт Верховного суду штату застосовується лише до Колорадо, але це історичне рішення вплине на президентську кампанію 2024 року. Представники виборчої комісії Колорадо заявили, що питання має бути вирішене до 5 січня, тобто до встановленого законом терміну для складання списку кандидатів на первинні вибори Республіканської партії, які заплановані на 5 березня.

«Президент Трамп не просто спровокував повстання. Навіть коли облога Капітолію йшла повним ходом, він підтримував її, неодноразово вимагаючи від віце-президента Майка Пенса відмовитися від виконання свого конституційного обов’язку та закликаючи сенаторів припинити підрахунок голосів виборців. Ці дії являли собою відкриту, добровільну та пряму участь у повстанні», – йдеться у рішенні суддів.

Крім того, суд відхилив претензії Трампа на обмеження свободи слова, написавши: «Мова президента Трампа 6 січня не була захищена Першою поправкою».

Ратифікована після Громадянської війни 14-та поправка свідчить, що посадовцям, які приносять присягу підтримувати Конституцію, забороняється обіймати майбутні посади, якщо вони «беруть участь у повстанні». Але формулювання поправки розпливчасте, у ній прямо не згадується президентство, і з 1919 року воно застосовувалося лише двічі.

Усі семеро суддів Верховного суду Колорадо були призначені губернаторами-демократами.

«Сьогодні увечері Верховний суд штату Колорадо виніс абсолютно помилкове рішення, і ми негайно подамо апеляцію до Верховного суду США та одночасне прохання про зупинення дії цього глибоко недемократичного рішення. Ми повністю впевнені, що Верховний суд США швидко винесе рішення на нашу користь і, нарешті, покладе край цим антиамериканським позовам», — заявив представник передвиборчого штабу Трампа Стівен Чунг.

Союзники колишнього президента заявили, що вони були приголомшені рішенням Високого суду Колорадо виключити Трампа із виборчих бюлетенів штату у 2024 році, повідомили джерела CNN.

Спікер Палати представників Майк Джонсон у своїй заяві розкритикував рішення суду штату, назвавши його «безрозсудним». Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав це рішення «справжньою атакою на демократію» та «втручанням у вибори». Він навіть пообіцяв відмовитись від участі у праймеріз Республіканської партії в Колорадо, якщо Трамп не буде допущений до участі у виборах.

Передвиборчий штаб Трампа швидко розіслав своїм прихильникам електронного листа з проханням про збирання коштів, критикуючи це рішення як втручання у вибори та вимагаючи пожертвувань, щоб «приєднатися до боротьби».

Трамп заперечує правопорушення, пов’язані з подіями 6 січня, та засудив позови щодо 14-ї поправки як зловживання юридичним процесом. Його звинуватили на федеральному рівні та на рівні штату у зв’язку зі спробами скасувати вибори 2020 року, але він не визнав себе винним.