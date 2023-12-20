Спровоцировал восстание. Верховный суд Колорадо запретил Трампу избираться

Верховный суд Колорадо принял ошеломляющее и беспрецедентное решение, исключив бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня штата в 2024 году, постановив, что он не является подходящим кандидатом в президенты из-за участия в мятеже и 14-й поправки, пишет CNN.

Вердикт Верховного суда штата применим только к Колорадо, но это историческое решение повлияет на президентскую кампанию 2024 года. Представители избирательной комиссии Колорадо заявили, что вопрос должен быть решен к 5 января, то есть к установленному законом сроку для составления списка кандидатов на первичные выборы Республиканской партии, запланированные на 5 марта.

«Президент Трамп не просто спровоцировал восстание. Даже когда осада Капитолия шла полным ходом, он поддерживал ее, неоднократно требуя от вице-президента Майка Пенса отказаться от выполнения своего конституционного долга и призывая сенаторов прекратить подсчет голосов выборщиков. Эти действия представляли собой открытое, добровольное и прямое участие в восстании», — говорится в решении судей.

Кроме того, суд отклонил претензии Трампа на ограничение свободы слова, написав: «Речь президента Трампа 6 января не была защищена Первой поправкой».

Ратифицированная после Гражданской войны 14-я поправка гласит, что должностным лицам, приносящим присягу поддерживать Конституцию, запрещается занимать будущие должности, если они «участвуют в восстании». Но формулировка поправки расплывчата, в ней прямо не упоминается президентство, и с 1919 года она применялась только дважды.

Все семь судей Верховного суда Колорадо были назначены губернаторами-демократами.

«Сегодня вечером Верховный суд штата Колорадо вынес совершенно ошибочное решение, и мы незамедлительно подадим апелляцию в Верховный суд США и одновременную просьбу о приостановлении действия этого глубоко недемократического решения. Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и, наконец, положит конец этим антиамериканским искам», — заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.

Союзники бывшего президента заявили, что они были ошеломлены решением Высокого суда Колорадо исключить Трампа из избирательных бюллетеней штата в 2024 году, сообщили источники CNN.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в своем заявлении раскритиковал решение суда штата, назвав его «безрассудным». Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал это решение «настоящей атакой на демократию» и «вмешательством в выборы». Он даже пообещал отказаться от участия в праймериз Республиканской партии в Колорадо, если Трамп не будет допущен к участию в выборах.

Предвыборный штаб Трампа быстро разослал своим сторонникам электронное письмо с просьбой о сборе средств, критикуя это решение как вмешательство в выборы и требуя пожертвований, чтобы «присоединиться к борьбе».

Трамп отрицает правонарушения, связанные с событиями 6 января, и осудил иски по 14-й поправке как злоупотребление юридическим процессом. Ему предъявили обвинение на федеральном уровне и на уровне штата в связи с попытками отменить выборы 2020 года, но он не признал себя виновным.